Segunda é de chuvas em Minas, mas não deve se estender ao longo da semana

Manhã foi de chuva e temperaturas amenas em Belo Horizonte e Metropolitana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A segunda-feira de chuva em Minas deve se estender no estado até esta terça-feira (22/3), de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, uma frente fria avançou pelo litoral da região Sudeste, alinhando-se com o litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro, provocando as chuvas nesta segunda. A especialista explica que a mudança de estação coincide com essa massa de ar frio e úmida, mas o início do outono deve manter as características do final do verão.





"Começa com essa possibilidade de chuva, mas devido a esse sistema. Não é porque mudou a estação que vai ser sempre a temperatura mais amena. Só coincidiu a virada da estação com o avanço dessa massa fria interferindo na região do Sudeste", prevê a meteorologista.

Previsão do tempo

O meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo, indica que, a partir de quarta-feira (23/3), não há mais possibilidade de chuva para Belo Horizonte e Região Metropolitana. "O outono começou com essa frente fria atuando, com chuva, mas a partir de amanhã (22/3) diminui já", indica Claudemir.





O especialista prevê que os próximos dias serão de céu parcialmente nublado na capital mineira e as temperaturas devem chegar até os 30ºC.





Em Belo Horizonte, a previsão meteorológica indica que hoje o dia será de céu nublado com chuva e declínio de temperatura. A temperatura mínima foi de 15.9 °C, a máxima estimada é de 27 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.





De acordo com o meteorologista, no estado há previsão de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento nas regiões do Sul de Minas, Centro, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas outras áreas parcialmente nublado e possibilidade de chuva para o Triângulo Mineiro e Leste de Minas Gerais.





A máxima prevista para hoje, no estado, é no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha com 34ºC.