Neymar é gênio da bola e será fundamental para o hexa

Neymar está de volta aos gramados e deverá enfrentar o Real Madri, pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, na próxima semana. Ele completou 30 anos no último dia 5, e disputará a Copa do Mundo com quase 31 anos. A história conta que os grandes jogadores, com algumas exceções, é claro, sagram-se campeões do mundo com idade entre 27 anos e 32 anos, o que dá a Neymar uma boa esperança porá novembro, na Copa do Catar.

Quando o Brasil venceu o pior Paraguai da história, no Mineirão, de goleada, recebi várias mensagens dizendo que a Seleção sem Neymar joga muito melhor. Calma gente! Neymar é nosso único craque, gênio da bola, e tem vaga em qualquer seleção do mundo. Precisamos dele, inteiro, para termos mais chances de levantar o hexa. Se até aqui ele não correspondeu nas duas Copas que disputou, a coisa pode mudar no Catar. Cristiano Ronaldo pode ou não ir à Copa. Se for, a Itália estará fora, pois todos imaginamos uma disputa na repescagem entre italianos e portugueses. Messi está garantido. Dizem que ele não joga nada na Seleção. Pura bobagem.



Messi levou a Argentina à final do Mundial no Brasil, contra a Alemanha. Ganhar ou não é outra história, pois detalhes decidem um jogo. Ele entrou duas vezes, na cara de Neuer, e chutou cruzado, para fora. Normalmente, não perdia esses gols no Barcelona. Higuain teve a bola do jogo, logo aos 7 minutos, quando entrou na cara de Neuer e chutou para fora. São esses detalhes que definem uma taça.





Nem o Brasil pode abrir mão de Neymar, nem a Argentina pode abrir mão de Messi. São dois talentos puros. Claro que o argentino é mais jogador e conquistou muito mais do que Neymar. Ganhou 3 Champions League, sozinho em 2009, 2011 e 2015. Em 2006 foi Ronaldinho o maestro da cia, e Messi era reserva. Neymar também foi campeão em 2015, artilheiro e jogou demais. Porém, tinha Messi como protagonista.





No PSG não conseguiu protagonizar como desejava, mas, quem sabe esse não será o seu ano. Se o PSG for eliminado, dirão os críticos mais ferrenhos que ele fracassou. Vale lembrar que ele sofreu mais uma contusão séria e que somente agora está recuperado, mas, é claro, sem ritmo de jogo. Fiz críticas e elogios a Neymar, na mesma proporção. A gente só cobra de quem tem talento e qualidade. Ninguém critica o jogador normal. Mas, o craque, o gênio, precisa estar sempre em alto nível.





Neymar cometeu erros, como qualquer um de nós cometeria na sua idade. Bilionário, famoso, craque e com o mundo aos seus pés, pode ter se deslumbrado aqui ou ali, mas é um bom garoto, de berço. Sempre escrevi aqui que nas vezes em que estive com ele e com seu pai, sempre fui muito bem tratado. O respeito é mútuo. As críticas que fiz durante a Copa da Rússia foram pertinentes e oportunas. Sempre criticando o jogador, jamais o homem. Sei que ele é amado e odiado no Brasil, talvez na mesma proporção, mas, chegou a hora de darmos carinho, de acreditarmos mais nele. Gostei muito da Série sobre a vida de Neymar na Netiflix. Achei verdadeira.





Com a chegada de jovens talentos como Rafinha, Mateus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrigo, recentemente convocados por Tite, e com a experiência, capacidade e talento de Neymar, o Brasil pode sim vislumbrar a conquista do hexa. Mudanças acontecem até dentro do Mundial, imaginem a 9 meses da competição! Talvez a chegada desses garotos tenha acontecido em boa hora e Tite possa repensar o esquema de jogo e em dar mais qualidade ao time brasileiro. Favoritos junto com Alemanha, Itália (caso se classifique), França e Argentina, sempre fomos. Resta confirmar isso durante a competição, crescendo a cada partida.





Ao contrário de muitos, acho a presença de Neymar na Seleção, fundamental para sonharmos com o hexa. Sem ele, nada feito, nossa chance será zero. É craque, acima da média, talentoso e está entre os 10 melhores jogadores do planeta. Agora só depende dele e do que Tite pretende quando montar o time titular. Eu não teria o menor constrangimento em por Neymar como 10, vindo de trás, com Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior na frente. Jovens, talentosos e de muita qualidade. É disso que Neymar precisa na seleção. De gente que entenda seu raciocínio e sua inteligência. Eu acredito muito nele. Que tal darmos uma grande chance de Neymar, finalmente, fazer uma grande Copa do Mundo?