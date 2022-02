Baterias recarregadas, estou de volta aqui neste espaço nobre, onde escrevo há décadas, e onde me sinto realizado. O Estado de Minas é a minha casa há 35 anos, um orgulho poder estar numa empresa por tanto tempo, com amor e carinho, sempre agradecendo aos meus leitores e leitoras por essa parceria. Hoje vou dar uma geral nas coisas que ocorrem no esporte brasileiro, tendo o futebol como nosso carro-chefe.

Atlético Mineiro e Flamengo vão decidir a Supercopa. Concordo com o diretor-executivo, Rodrigo Caetano, de que esse jogo nem deveria ocorrer. Já que o Galo ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, nada mais justo que receber o troféu sem precisar jogar. A CBF deveria ter incluído isso no regulamento.

O Galo não aceita jogar em determinadas praças, por entender que a torcida do Flamengo é maior e que irá lotar o estádio. Nesse ponto, a verdade tem de ser dita: em qualquer estado, até em Minas, a torcida do Flamengo é maior que a de qualquer clube, exceto o Corinthians, em São Paulo. É o que dizem as pesquisas. O correto é não ter o jogo, pois o Galo, como campeão de fato e de direito do Brasileirão e da Copa do Brasil, deveria receber o troféu e ponto. Isso me lembra a Copa União, em 1987, quando o Galo ganhou os dois turnos e, por consequência, classificou o Flamengo, que chegara em segundo lugar. Nos confrontos dos dois, o time carioca ganhou um no Maracanã e outro no Mineirão e decidiu a competição contra o Inter, sagrando-se campeão brasileiro. Não é justo fazer o Galo jogar com quem não ganhou título nenhum em 2021, no caso, o Flamengo.





Cruzeiro

O grande campeão das Minas, com quatro Brasileiros, seis Copas do Brasil e duas Libertadores, está se reformulando, se remontando, em busca da volta à elite. Com novo dono e presidente, Ronaldo Fenômeno, a torcida tem jogado em parceria. O time está se refazendo – na minha visão, ainda fraco para a disputa da Série B, mas Ronaldo promete novidades, até mesmo com investidores se juntando ao projeto. É provável que nos próximos dias dê os nomes dos novos parceiros, e que o clube contrate jogadores de nível, para que o torcedor tenha a certeza da volta à elite. É o desejo de Ronaldo e de milhões de cruzeirenses. Agora, sim, o clube tem um dono e um presidente de verdade, que conhece futebol como poucos. Ainda falta muita coisa para o Cruzeiro se firmar novamente entre os gigantes do futebol brasileiro, mas o caminho é esse. A expulsão do ex-presidente Wagner Pires Sá foi um alento para o torcedor, mas ele ainda sonha com o dinheiro supostamente roubado sendo devolvido aos cofres do clube.





América





O Coelho entra na temporada 2022 com força e fé na Copa Libertadores. Pela primeira vez em sua história, o América está na competição internacional e promete não fazer feio. Claro que ele entra na fase de grupos, mas tem condições de avançar, pelo conjunto excelente de jogadores, pela qualidade do treinador e pelo trabalho incansável da diretoria. Esta temporada promete coisas boas para o futebol mineiro.

Entre as grandes missões no esporte neste ano está a luta da Seleção Brasileira pelo hexa na Copa do Catar (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

Seleção





O Brasil sempre foi e será favorito em todas as Copas do Mundo, assim como Alemanha e Itália. Para que vocês tenham uma ideia, em 21 edições, as três seleções estiveram em 17 finais, sem contar as que decidiram entre elas próprias. Somente em 1930, Uruguai campeão em cima da Argentina; 1978, Argentina campeã sobre a Holanda; 2010, Espanha campeã em cima da Holanda; e 2018, França campeã em cima da Croácia, não tivemos Brasil, Itália ou Alemanha na final. Ou seja: com Tite ou sem ele, com time bom ou ruim, a Seleção Canarinho será sempre uma das favoritas. E que sorte Tite estar dando chance aos jovens, que têm correspondido e feito grandes jogos. Talvez esteja aí o caminho para o hexa! Que 2022 seja um ano de bênçãos, conquistas e vitórias, sem pandemia, e com Deus nos protegendo.