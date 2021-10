Investimentos: entenda como funciona o CDB e o Tesouro Direto

(foto: Pexels)





De acordo com as previsões futuras, no curto prazo, a inflação não vai dar uma trégua, o que faz com que consequência o mercado aponte uma alta atrás da Selic, a taxa mãe da economia. Essa situação traz uma onda de preocupações e inseguranças para a economia do país e traz atenção dos investidores para os títulos de renda fixa, deixando-os mais atrativos.





Isso se dá porque esses investimentos podem trazer uma segurança maior para a carteira, eles passam a rentabilizar mais por acompanharem o movimento tanto da inflação quanto dos juros. Na segunda-feira, 18, de acordo com os dados do Boletim Focus, apontaram a vigésima oitava alta consecutiva para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, chegando a 8,69% ainda este ano.

Boletim Focus





O Boletim Focus é o responsável por reunir a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. A Selic é a principal ferramenta de controle inflacionário, a estimativa prevista é de que ela termine em 8,25% em 2021 e já chega em 2022 a 8,75% a.a.





Opções de renda fixa





Diante de todo esse cenário, as opções de renda fixa que trazem os títulos que são indexados à inflação podem ser uma boa alternativa para aqueles que desejam um risco menor e quer proteger o capital contra oscilações no longo prazo, agarrados à movimentação da alta da inflação, como o que o Brasil tem passado atualmente.





Entretanto, os prefixados possuem uma rentabilidade que já é conhecida no momento da aplicação, ou seja, o investidor já sabe o valor exato que vai receber até o final da aplicação , o que garante uma maior previsibilidade e planejamento também.





CDB





Ao investir em um Certificado de Depósito Bancário, se trata do investidor emprestar dinheiro para o banco que, depois, devolverá com juros. Esse tipo de investimento tem tributação do Imposto de Renda e IOF e a liquidez vai depender do título, pode haver carência até a data do resgate do título ou liquidez diária.





Tesouro Direto





A grande diferença entre tesouro e CDB é que no tesouro direto você empresta dinheiro para o governo que depois também te devolverá com juros. As opções disponíveis no mercado para o tesouro direto são menores, porém os valores iniciais para investimento são mais acessíveis.





Para descobrir qual o melhor investimento para você, defina seus objetivos e metas e saiba para qual finalidade vai usar esse dinheiro, assim saberá qual a melhor opção para você investir o seu dinheiro e ter o retorno desejado.