Fhemig oferece 45 vagas a níveis técnicos e superiores

No atendimento, são desejadas diversas especialidades médicas, enfermeiros, psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, além de técnicos em enfermagem e patologia clínica (foto: Pexels)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abre 45 vagas de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para profissionais com ensino técnico ou superior em unidades do interior do estado e da Grande BH.