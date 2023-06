TRF4 divulga aprovados em prova escrita de concurso para juiz substituto

567

(foto: Agência Brasil/Reprodução)

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRT4) tornou pública a relação dos candidatos aprovados na primeira prova escrita do concurso para para provimento de cargo de juíz federal substituto. O resultado foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (14/6).

Segundo o TRF4 foram aprovados 53 candidatos, sendo uma pessoa com deficiência. Não houve aprovação de pessoas pretas ou pardas.



Os recursos deverão ser encaminhado por meio da página oficial do certame, no período compreendido entre 0h do dia 19 até as 23h59min do dia 20 de junho de 2023, não se admitindo nenhuma outra forma.



Ao todo, são ofertadas 20 vagas. Do quantitativo de vagas, 15 contemplam a ampla concorrência, quatro são para autodeclarados negras(os), pretas(os) ou pardas(os) e uma reservada para pessoa com deficiência. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 32.004,65.



O TRT4 compreende a jurisdição das Seções Judiciárias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins