Prefeitura de São Paulo publica edital de concurso para auditor fiscal

A Prefeitura de São Paulo publicou um novo edital de concurso público destinado ao provimento de vagas na carreira de auditor fiscal, para os cargos de gestão tributária e tecnologia da informação. As carreiras exigem nível superior completo.

Ao todo, são ofertadas 60 oportunidades, divididas da seguinte maneira:





Gestão tributária - 50 vagas, sendo 37 para ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 10 para candidatos negros





Tecnologia da informação - 10 vagas, sendo sete para ampla concorrência, um para pessoa com deficiência e duas para candidatos negros





Os aprovados e nomeados na seleção serão remunerados com o salário inicial de até R$ 26.049,51, e cumprirão uma jornada semanal de trabalho de 44 horas.





Organizado pela Fundação Vunesp , os candidatos poderão se inscrever a partir de 21 de junho até 25 de julho. A seleção será composta por provas objetivas e dissertativas.

Requisitos

Auditor fiscal tributário municipal – área de especialização: gestão tributária - Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de graduação, bacharelado ou licenciatura expedido por entidade oficial ou oficializada, devidamente registrado no órgão competente





Auditor fiscal tributário municipal – área de especialização: tecnologia da informação - Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de graduação, bacharelado ou licenciatura expedido por entidade oficial ou oficializada, devidamente registrado no órgão competente

Etapas

Os candidatos serão avaliados por três provas objetivas, uma prova dissertativa de redação e uma prova dissertativa de questão.





Prova objetiva: A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, e visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informações, habilidade de trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos técnicos específicos do respectivo cargo público.





O exame será composto de questões de múltipla escolha com cinco alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático estabelecido no edital. As provas objetivas terão duração de quatro horas cada uma.





Prova dissertativa (redação): visa avaliar as habilidades de escrita do candidato, que deverá escrever um texto dissertativo-argumentativo coeso e coerente sobre um determinado tema, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.





Prova dissertativa (questão): visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita, na forma culta da língua portuguesa.