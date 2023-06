Conselho Regional de Odontologia lança concurso para cargo de nível médio

Organizado pelo Instituto Quadrix, o certame será composto por provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. A fase será realizada na apital do estado, Macapá. Segundo o edital , os aprovados e nomeados serão submetidos a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



O salário inicial ofertado no certame é de R$ 1.617,78, para uma carga horária semanal de 40h. Em caso de admissão, os candidatos contratados receberão, além da remuneração base, os benefícios que estiverem em vigor na época da admissão ou readmissão, desde que preenchidos os requisitos legais e as regras estabelecidas em normas internas.





Provas

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 120 itens e valerá 120 pontos.



Cada área de conhecimento será constituída por itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado.

A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de tema relacionado aos conhecimentos básicos.





As inscrições serão abertas no dia 19 de junho e estarão disponíveis até 19 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65. As provas estão previstas para serem aplicadas em 3 de setembro, no turno da tarde.