Concursos para a prefeitura de São José dos Campos ofertam 21 vagas; confira

(foto: Freepik/Divulgação)

A Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, lançou na última quarta-feira (14/6) dois concursos públicos que juntos ofertam 21 vagas para as áreas de saúde e educação. O período de inscrições será aberto na segunda-feira (19/6).

Há vagas para agente educador (10 vagas), agente comunitário de saúde (6 vagas) e agente de combate a endemias (5 vagas). Todos exigem ensino médio completo.

O salário oferecido para a cargo de agente educador é de R$ 2.061,99. Já para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, a remuneração é de R$ 2.640, acrescida de adicionais de insalubridade e de condições especiais de trabalho.

Em todas postos a carga horária semanal também é de 40h.

O concurso será realizado em quatro fases (prova objetiva; teste de aptidão física, avaliação psicológica; e curso de formação), execeto para o cargo de agente educador que serão apenas duas etapas (prova objetiva e curso de formação). A prova objetiva, assim como as demais etapas do certame, será realizada no Município de São José dos Campos, em São Paulo. A aplicação do exame está prevista para 24 de setembro.



Interessados poderão se inscrever no período das 16h do dia 19 de junho de 2023 até às 16h do dia 19 de julho de 2023, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca orgnanizadora do certame.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins