Prefeitura de BH abre 464 vagas de estágio; bolsas chegam a R$ 1,6 mil

567

Idade mínima para participar de processo de seleção é 16 anos (foto: Aline Pereira/PBH)

Requisitos

É preciso morar, preferencialmente, em Belo Horizonte, ter pelo menos 16 anos e estar matriculado e frequente em cursos de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial ou estar nos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para aqueles com algum tipo de deficiência comprovada e que forem contratados, é assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso. Em cumprimento à legislação, 10% do total de vagas atualmente disponíveis são reservadas para esse público”, explica a prefeitura em comunicado.

Remuneração

Médio/ Técnico (4 horas): R$ 519;

Superior (4 horas): R$ 742,66;

Superior (5 horas): R$ 928,35;

Superior (6 horas): R$ 1.114;

Pós-Graduação (5 horas): R$ 1.608,37.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta terça-feira (6/6) que 464 vagas de estágio estão abertas neste mês: 432 oportunidades são voltadas para quem cursa o ensino superior e 32 para estudantes do ensino médio. Os valores das bolsas variam de R$ 519 a R$ 1.608,37, com cargas horárias que vão de quatro a seis horas por dia. Outros benefícios são o recesso de 30 dias a cada ano estagiado e auxílio-transporte.