UFU abre concurso para professores, com salários que chegam a R$ 10,5 mil

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) terá concursos públicos para o preenchimento de oito vagas de professores nos campi de Uberlândia, Ituiutaba e Monte Carmelo. Os salários podem chegar a quase R$ 10,5 mil a depender da carga horária e do currículo do docente.

As inscrições para o concurso serão abertas no dia de 6 junho e vão até o dia 21 de junho. Os editais estão disponíveis no portal da instituição. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 220, pode ser feito na rede bancária.

Candidatos de baixa renda e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, no período de 6 a 15 de junho.

A remuneração varia de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64, de acordo com o nível de formação e a carga horária de trabalho.

Além do salário base, os professores selecionados receberão auxílio-alimentação no valor de R$ 658 para aqueles com regime de trabalho de 40 horas ou dedicação exclusiva e de R$ 329,00 para jornada semanal de 20 horas.