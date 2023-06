Concurso Banco do Brasil: resultado preliminar da prova objetiva é divulgado

567

(foto: Minervino Junior/ CB/ DAPress)

Os candidatos do concurso público do Banco do Brasil podem consultar o r esultado preliminar da prova objetiva e a nota da redação do certame . Os desempenhos nos exames foram divulgados nesta segunda-feira (5/6) no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso.A revisão de notas poderão ser solicitadas até terça-feira (6/6) por meio da página oficial da seleção. A divulgação do resultado final do concurso está previsto para 14 de julho.

O certame ofereceu 4.299 vagas para o cargo de escrituário em duas especialiadades: agente comercial e agente de tecnologia. A Cesgranrio recebeu mais de 1,3 milhão de inscrições para o posto de agente comercial e mais de 130 mil para as vagas de agente de tecnologia. Ainda são ofertadas 2.226 vagas para cadastro reserva.



Apesar do alto número de incrições, o número de abstenções do certame corresponde a 47,6% dos inscritos, ou seja, mais de 700 mil candidatos desistiram de concorrer a uma das 4.299 vagas ofertadas pela seleção. Segundo o banco, o percentual está dentro da "média observada em concursos em geral".

Os selecionados terão remuneração inicial de R$ 3.622,23 para uma jornada de 30h semanais. Os nomeados também receberão benefícios, como plano de saúde, auxílio alimentação, plano odontológico e possibilidade de ascensão de carreira, entre outros.



*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza