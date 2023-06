IF Goiano promove concurso para cargos de técnico-administrativo em educação

567

(foto: IF Goiano/Reprodução)



O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano lançou um novo edital de concurso público para provimento de cargos do quadro de pessoal técnico-administrativo em educação. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (5/6).





O concurso será acompanhado e fiscalizado pela Comissão Central de Concurso Público e realizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio do Instituto Verbena . Os aprovados receberão salários de até R$ 4.556,92.

Confira os cargos contemplados na seleção:





Nível médio/técnico: assistente em administração, técnico de laboratório (biologia), técnico de laboratório (eletrotécnica), técnico de laboratório (informática), técnico de laboratório (química), técnico de tecnologia da informação e técnico em agropecuária.





Nível superior: analista de tecnologia da informação, biólogo, contador, médico, odontólogo, psicólogo (área clínica) e tecnólogo (área de gestão pública).





As inscrições serão abertas no dia 21 de junho e poderão ser feitas até o dia 20 de julho, por meio do site do Instituto Verbena. O valor da inscrição é de R$ 120, para cargos de ensino médio/técnico e R$ 140, para cargos de nível superior.





Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:





a) acessar o endereço eletrônico do Instituto a partir da data de abertura de inscrição até às 17h (horário oficial de Brasília/DF) do último dia do prazo previsto no cronograma;





b) preencher todos os campos do formulário de inscrição, conferir os dados digitados e confirmá-los;





c) gerar o formulário de inscrição. Esse formulário é o documento que certifica ao candidato a efetivação, no sistema do Instituto Verbena/UFG, da solicitação de inscrição com seus respectivos dados; e





d) gerar o boleto bancário e, após o registro pelo sistema bancário, efetuar o pagamento, mesmo que a data limite coincida com dias não úteis, exceto o candidato beneficiado com a isenção do pagamento da taxa de inscrição.





Os inscritos no certame serão avaliados por meio de apenas uma etapa, que consistirá na aplicação da prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A etapa visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho do cargo e valerá 100 pontos.





Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver, no mínimo, 60 pontos. As questões da prova serão do tipo múltipla escolha com 4 alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é correta.