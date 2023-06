Minas Gerais tem 10 mil vagas de emprego; veja todas as oportunidades em BH

567

Uma das unidades do Sine é no Centro de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Minas Gerais tem mais de 10 mil vagas de emprego disponíveis no Sistema Nacional de Empregos (Sine/ MG). Belo Horizonte aparece com 850 vagas, enquanto Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é a unidade que mais tem oportunidades em aberto, são 2850.







Leia mais: Comércio de BH poderá funcionar no feriado de Corpus Christi Para encontrar as vagas em cada região, basta acessar o Painel de Vagas do Sine (clique AQUI ), acessar a planilha de vagas e clicar em cima da unidade que quiser visualizar as vagas.

Os interessados em candidatar, podem ir presencialmente no Sine onde a vaga estiver disponível ou acessar o site do Emprega Brasil e do Sine Fácil. Também é possível baixar ambos os aplicativos gratuitamente nos celulares e clicar na aba 'Benefícios'.





Confira todas as vagas disponíveis nas unidades Sine de BH:

SINE BH BARREIRO

Atendente de Lanchonete: 2

Cozinheiro Geral: 2

SINE BH CENTRAL DE VAGAS

Agente de Ação Social: 1

Agente de Pátio: 1

Ajudante de Motorista: 1

Alimentador de Linha de Produção: 196

Analista de Pesquisa de Mercado: 2

Analista de Recursos Humanos: 1

Analista Financeiro (Instituições Financeiras): 1

Armador de Estrutura de Concreto Armado: 10

Assistente Administrativo: 32

Atendente de Lanchonete: 40

Atendente de Lojas e Mercados: 30

Auxiliar de Contabilidade: 1

Auxiliar de Escritório: 7

Auxiliar de Logística: 30

Auxiliar Nos Serviços de Alimentação: 20

Camareiro de Hotel: 1

Carpinteiro: 15

Comerciante Varejista: 2

Confeiteiro: 8

Consultor Jurídico: 10

Cozinheiro Geral: 1

Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico): 2

Desossador: 1

Eletricista de Instalações: 9

Eletricista de Instalações (Edifícios): 1

Embalador, a Mão: 3

Encanador: 5

Expedidor de Mercadorias: 3

Faxineiro: 3

Frentista: 8

Funileiro de Veículos (Reparação): 1

Funileiro Industrial: 1

Garagista: 1

Gerente de Projetos e Serviços de Manutenção: 1

Gerente de Restaurante: 2

Impressor Digital: 3

Inspetor de Serviços de Transportes Rodoviários (Passageiros e Cargas): 1

Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança: 4

Lavador de Veículos: 2

Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares: 4

Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral: 2

Mecânico de Manutenção de Motocicletas: 2

Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração: 1

Mecânico de Refrigeração: 1

Monitor de Sistemas Eletrônicos de Segurança Interno: 1

Montador de Equipamentos Eletrônicos (Estação de Rádio, Tv e Equipamentos de Radar): 2

Montador de Máquinas: 12

Montador de Móveis e Artefatos de Madeira: 2

Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais): 7

Motorista de Furgão Ou Veículo Similar: 16

Operador de Caixa: 6

Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais: 1

Operador de Sistemas de Prova (Analógico e Digital): 2

Operador de Telemarketing Receptivo: 1

Operador de Torno Com Comando Numérico: 1

Padeiro: 10

Pedreiro: 5

Pintor de Obras: 1

Pintor de Veículos (Fabricação): 1

Porteiro de Edifícios: 4

Promotor de Vendas: 1

Repositor de Mercadoria: 5

Secretária(o) Executiva(o): 1

Servente de Obras: 50

Soldador: 1

Supervisor Administrativo: 1

Sushiman: 1

Técnico de Enfermagem: 18

Técnico de Manutenção Eletrônica: 2

Técnico de Obras Civis: 2

Técnico Eletrônico: 30

Técnico em Farmácia: 2

Técnico em Manutenção de Máquinas: 1

Técnico em Patologia Clínica: 1

Técnico em Segurança do Trabalho: 19

Vendedor de Comércio Varejista: 11

Vendedor em Domicílio: 11

Vendedor Pracista: 16

Zelador de Edifício: 1

SINE BH CENTRO UAI

Açougueiro: 1

Ajudante de Motorista: 13

Atendente de Lojas e Mercados: 3

Camareiro de Hotel: 6

Chefe de Cozinha: 1

Conferente de Carga e Descarga: 2

Preparador de Estruturas Metálicas: 2

Surfassagista: 2

Vendedor de Comércio Varejista: 9

Vendedor em Domicílio: 7

SINE BH VENDA NOVA

Almoxarife: 1

Atendente de Lojas e Mercados: 4

Auxiliar de Escritório: 1

Auxiliar Nos Serviços de Alimentação: 1

Carpinteiro: 2

Churrasqueiro: 1

Cozinheiro Geral: 1

Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica: 2

Eletrotécnico: 1

Encanador: 8

Garçom: 1

Gerente de Bar: 1

Mestre (Construção Civil): 2

Montador de Estruturas Metálicas: 25

Motorista de Carro de Passeio: 1

Operador de Caixa: 1

Pedreiro: 10

Servente de Obras: 19

Vendedor de Comércio Varejista: 1