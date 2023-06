Comércio de BH poderá funcionar no feriado de Corpus Christi

432

Os requisitos para que as lojas operem no dia incluem jornada de trabalho de oito horas, com mínimo de uma hora de intervalo; pagamento de R$41,00 até o quinto dia útil seguinte ao mês do feriado; jornada de hora extra, com adicional de 70%; concessão de uma folga compensatória dentro de 60 dias após o mês do feriado, desde que não recaia em feriado ou repouso semanal remunerado. Decorrido o prazo, se o empregador não tiver concedido a folga, o empregado deve receber horas extras, pagas com o adicional de 100% sobre o valor do salário-hora normal.

Além disso, o empregador deve fornecer vale-transporte para o trabalho. Quanto aos shoppings, a jornada de trabalho deve ser das 14h às 20h, com exceção dos shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que vão funcionar das 10h às 16h.

Chegada do Dia dos Namorados

Para o presidente da CDL, Marcelo de Souza e Silva, o funcionamento do comércio durante o feriado será positivo para os comerciantes, tendo em vista a chegada do dia dos namorados, comemorado nessa segunda-feira (12/6).

“Nossa pesquisa com consumidores da capital revelou que 72,8% dos belo-horizontinos vão comprar os presentes na semana que antecede a data. Por isso, será uma excelente oportunidade tanto para comerciantes, que poderão aumentar as vendas, quanto para os clientes, que terão a comodidade de realizar as compras com mais tranquilidade”, comentou Marcelo.





A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas é de que a movimentação gerada pela data, ao longo do mês de junho, injete R$2,15 bilhões na economia de Belo Horizonte. O levantamento citado por Marcelo revela que 54,4% dos consumidores pretendem comprar os presentes em lojas físicas.