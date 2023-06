PMDF divulga resultado da prova objetiva pós-recurso de duas seleções

567

(foto: PMDF/Divulgação)

A Policía Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou o resultado pós-recurso da prova objetiva de dois processos seletivos da corporação para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos. De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial do DF desta terça-feira (6/6), fica mandito os resultados preliminares de ambas as seleções divulgados em maio.

O candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso contra o resultado da prova objetiva no site da banca organizadora dos certames, o Instituto AOCP, no prazo de 10 dias.