Concurso TRT-18: cronograma das próximas fases é retificado

567

(foto: TRT-18/Divulgação)

Realização dos trabalhos da Comissão de Heteroidentificação em relação aos candidatos autodeclarados negros: 23/06/2023 a 26/06/2023

Realização da avaliação pericial dos candidatos com deficiência por Equipe Multiprofissional: 26/06/2023 a 30/06/2023

Publicação do Edital de resultado dos trabalhos da Comissão de Heteroidentificação: 04/07/2023 22

Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado dos trabalhos da Comissão de Heteroidentificação: 05/07/2023 a 06/07/2023

Publicação do Edital de resultado da avaliação pericial dos candidatos com deficiência: 11/07/2023

Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado das avaliações periciais dos candidatos com deficiência: 12/07/2023 a 13/07/2023

Publicação do Resultado definitivo dos trabalhos da Comissão de Heteroidentificação, após análise de recursos: 31/07/2023

Publicação do Resultado definitivo da avaliação pericial dos candidatos com deficiência: 03/08/2023

A convocação dos candidatos habilitados no concurso e que concorrem às vagas reservadas a pessoas com deficiência foi publicada na segunda-feira (5/6). A etapa ocorreu na Divisão de Saúde do TRT-18, em Goiânia. Confira aqui a lista de convocados.



As avaliações dos candidatos autodeclarados negros constantes do anexo único do edital 08/2023 serão realizadas no Fórum Trabalhista Desembargador Octávio José de Magalhães Drummond Maldonado, em Goiânia. Segundo o edital de convocação, edital Nº 08/2023,nem todos os candidatos autodeclarados negros serão convocados nesta fase, uma vez que o número de convocados deverá suprir as vagas disponíveis, portanto novas convocações poderão ocorrer oportunamente. As avaliações dos candidatos autodeclarados negros constantes do anexo único do edital 08/2023 serão realizadas no Fórum Trabalhista Desembargador Octávio José de Magalhães Drummond Maldonado, em Goiânia. Segundo o edital de convocação, edital Nº 08/2023,nem todos os candidatos autodeclarados negros serão convocados nesta fase, uma vez que o número de convocados deverá suprir as vagas disponíveis, portanto novas convocações poderão ocorrer oportunamente. Confira aqui a lista de convocados.

Do concurso

O TRT de Goiás está com 24 vagas de preenchimento imediato, mais formação de cadastro reserva, para as carreiras de técnico e analista judiciário, em diversas especialidades. Os aprovados no certame serão remunerados com o salário inicial entre R$ 7.591,37 e R$ 14.271,70, a depender do cargo escolhido.



No total, 42.333 candidatos vão participar do concurso. O cargo mais concorrido é o de técnico judiciário, na área administrativa, com 18.756 inscritos.



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

A Fundação Carlos Chagas (FCC) publicou, nesta terça-feira (6/6), um novo cronograma das próximas etapas do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), em Goiás. Confira as novas datas: