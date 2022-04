Petrobras publica resultado e convoca para próximas etapas de concurso

(foto: REPRODUÇÃO DA INTERNET) A Petrobras divulgou o resultado provisório da avaliação de títulos para os candidatos ao cargo da área de engenharia de segurança do processo seletivo que contou com mais de 4.500 vagas. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (6/4).





O documento também convoca todos os candidatos que solicitaram concorrer como pessoa com deficiência para a avaliação da equipe multiprofissional, e dos inscritos que concorrem às vagas para negros para a realização do procedimento de heteroidentificação.





O candidato que se autodeclarou negro será submetido, nos dias 9 e 10 de abril de 2022, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros para concorrer às vagas reservadas. Os locais e horários da avaliação também estarão disponíveis no site da banca a partir desta quarta-feira (6/4).



O documento também informa que o edital de resultado final na avaliação de títulos, somente para a Ênfase 19: Engenharia de Segurança de Processo, e de resultado provisório na avaliação da equipe multiprofissional dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência e no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no site da banca, na data provável de 22 de abril de 2022. Para a avaliação da equipe multiprofissional, a ser realizada no dia 10 de abril de 2022, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no edital e deverá, obrigatoriamente, acessar o site da banca, o Cebraspe , a partir do dia 6 de abril de 2022, para verificar o local e horário de realização da avaliação, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.O candidato que se autodeclarou negro será submetido, nos dias 9 e 10 de abril de 2022, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros para concorrer às vagas reservadas. Os locais e horários da avaliação também estarão disponíveis no site da banca a partir desta quarta-feira (6/4).O documento também informa que o edital de resultado final na avaliação de títulos, somente para a Ênfase 19: Engenharia de Segurança de Processo, e de resultado provisório na avaliação da equipe multiprofissional dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência e no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no site da banca, na data provável de 22 de abril de 2022.





O concurso

Um dos maiores concursos do ano, a Petrobras 2022 ofereceu 4.537 vagas. Desse total, 757 são imediatas e 3.780 para a formação de um cadastro de reserva.

A seleção tem vagas para diversas especialidades. As vagas são para profissionais de Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), Engenharia de Processamento, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança de Processo, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Naval, Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Geofísica (Física, Geologia), Geologia, Economia e Administração.

Provas

Os exames ocorreram no dia 20 de fevereiro. Conforme alertado pela banca examinadora (Cebraspe), pelo edital publicado no dia 11 de fevereiro, era obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 para quem iria realizar a prova objetiva em Palmas- TO.

Porém, na capital duas candidatas não apresentaram o comprovante de vacinação contra a Covid-19 e foram impedidas de realizar a prova. A ação, gerou repercussão nas redes sociais