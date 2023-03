Sine: Minas Gerais oferece mais de 10 mil vagas de emprego

Servente de obras lidera a lista de ocupações com 1.014 vagas disponíveis (foto: Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Os postos do Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais estão oferecendo 10.265 vagas de emprego nesta segunda-feira (6). Os números são atualizados do Painel de Informações, administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedese).













Leia: Sine tem mais de 9,6 mil vagas de emprego em Minas Gerais A listagem segue com alimentador de linha de produção, com 566, pedreiro, com 505 e motorista de caminhão para rotas regionais e internacionais, com 462 vagas. O Sine de Uberlândia é a unidade com maior quantidade de vagas em Minas Gerais, são ao todo 1.922 oportunidades.





O Sine BH Central de Vagas conta com 696 vagas, Sine Itabirito (681), Sine Mariana (677) e o Sine Curvelo-Uai, com 631. São 133 unidades do Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais e todas as vagas estão disponíveis no Portal Emprega Brasil.





Os interessados em se candidatar também podem fazer o cadastro no aplicativo Sine Fácil, disponível para celulares Android e iOS. O atendimento presencial de intermediação de mão de obra nas unidades é feito por meio de agendamento pela internet.