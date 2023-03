Concurso Banco do Brasil: inscrições são prorrogadas novamente e terminam nesta segunda

O Banco do Brasil prorrogou as inscrições do concurso para escriturário novamente. A retificação, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (6/3), altera o encerramento das inscrições para as 23h59 de hoje, pelo horário de Brasília. Originalmente, o prazo acabaria em 24 de fevereiro, mas tinha sido alterado para sexta-feira (3/3).





Os interessados podem se candidatar pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição custa R$ 50. Podem pedir isenção de pagamento às pessoas registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), membros de famílias com baixa renda e doadores de medula óssea.





Ao todo, são oferecidas 6 mil vagas, sendo 2 mil de escriturário-agente comercial e 2 mil para escriturário- agente de tecnologia com contratação imediata; e 2 mil vagas para cadastro de reserva, mil para cada cargo. Há vagas em todos os estados e no Distrito Federal, porém as de tecnologia são apenas para Brasília e São Paulo.





O candidato precisa ter 18 anos (completos até a data de contratação) e apresentar certificado de conclusão do ensino médio. O salário inicial é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais, além de auxílio alimentação/refeição de R$ 1.014,42 e cesta alimentação de R$ 799,38, que são pagas mensalmente.