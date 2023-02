Sine tem mais de 9,6 mil vagas de emprego em Minas Gerais

O Sine tem também 476 vagas disponíveis para pessoas com deficiência (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Mais de 9,6 mil vagas de emprego estão disponíveis em unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais, conforme números do painel de informações do sistema atualizado nesta segunda-feira (27/2) pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).









A unidade do Sine de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, conta com o maior número de vagas, com 1.920 oportunidades. O Sine de Belo Horizonte vem logo em seguida, com 825; o Sine Itabirito, com 654; o Sine Curvelo - Uai, com 526; e o Sine Mariana, com 517 vagas.





Como funciona





Minas Gerais conta com 133 unidades do Sine e todas as vagas estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. Os interessados podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, que está disponível para Android ou iOS. O atendimento presencial para intermediar a mão de obra nas unidades é feito por meio de agendamento na internet.