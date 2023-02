MPPB lança concurso a técnicos e analistas; salários de R$ 7 mil a 8 mil

Sede MPPB (foto: Divulgação/CNMP ) Um novo concurso público foi aberto pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). De acordo com o edital de abertura, divulgado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora responsável pela seleção, são 11 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Os salários iniciais variam de R$ 7.037,18 a R$ 8.165,44.





As chances são para candidatos com formação em níveis médio e superior, para técnico e analista ministeriais, respectivamente.





Quem for se inscrever ao posto de analista deverá ter formação em tecnologia da informação, para as especialidades de administrador de banco de dados (CR) ou desenvolvedor (1 vaga e CR); além de serviço social (CR) ou psicologia (CR). Já o cargo de nível médio é para técnico ministerial sem especilidade (10 vagas e CR, sendo uma para pessoas com deficiência e duas para negros).





O MPPB ainda dará aos aprovados auxílio saúde no valor de R$ 800 e auxílio alimentação de R$ 1.000.





As inscrições poderão ser feitas entre os dias 27 de fevereiro e 31 de março, pelo site www.concursosfcc.com.br/concursos/mpepb123 . A taxa custa R$ 95 para técnicos e R$ 115 para analistas.





O concurso conta apenas com provas objetivas, que serão compostas por 60 questões sobre língua portuguesa, legislação específica aplicada ao Ministério Público da Paraíba e conhecimentos específicos do posto (este com peso 2). Serão até três horas de avaliação, composta de questões de múltipla escolha (com cinco alternativas cada).





Os exames serão realizados em João Pessoa, no dia 21 de maio, pela manhã para candidatos a técnico e à tarde para analista. As provas serão estatisticamente avaliadas de acordo com o desempenho do grupo a elas submetido, em uma fórmula que inclui nota padronizada, total de acertos do candidato, a média de acertos do grupo e desvio padrão. Para entender todo o processo avaliativo, recomenda-se que os inscritos leiam a íntegra do item 9, do edital de abertura.

Serão considerados aprovados os candidatos nos limites estabelecidos no quadro (clique para ampliar) (foto: Edital de abertura concurso MPPB/FCC ) Serão cobrados conhecimentos de português sobre: Domínio da ortografia oficial. Emprego da acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Emprego do sinal indicativo de crase. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Morfossintaxe. Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas).

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Discurso direto, indireto e indireto livre. Adequação da linguagem ao tipo de documento.





Cronograma concurso MPPB (clique para ampliar) (foto: Edital de abertura concurso MPPB/FCC ) A legislação específica aplicada ao Ministério Público da Paraíba compreende: Lei Complementar nº 97/2010, e alterações posteriores (Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba). Lei nº 10.432, de 20 de janeiro de 2015 e alterações posteriores (Dispõe sobre o regime jurídico, os cargos, a carreira e a remuneração dos servidores públicos do Quadro de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado da Paraíba). Resolução do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça nº 04/2013 e alterações posteriores.