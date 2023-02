Concurso Banco do Brasil aumenta número de vagas para pessoas com deficiência

(foto: EDSON GÊS/CB/D.A PRESS)



Além de prorrogar as inscrições para o concurso, o Banco do Brasil também ampliou a quantidade de vagas destinadas para as pessoas com deficiência. O número subiu de 5% para 12,5%, o que significa um acréscimo de 229 vagas e outras 226 para formação de cadastro de reserva.

Em nota, Ana Cristina Garcia, vice-presidente corporativo do BB, afirmou que o ajuste reforça o compromisso do Banco com a inclusão. "Ampliamos para 825 o número de vagas totais exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). "A inclusão também é uma frente importante para nossa gestão, já que ela enriquece nossas tomadas de decisão. Acreditamos nisso como um pilar importante da nossa gestão", afirma.





Ao todo, são ofertadas 6 mil oportunidades, sendo 4 mil de provimento imediato e 2 mil para formação de cadastro reserva. As vagas são destinadas a todos os estados e o Distrito Federal.









Com o novo prazo para se inscrever, os interessados poderão se candidatar até 3 de março, no site da Fundação Cesgranrio , banca examinadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50.

Para admissão no Banco do Brasil, o participante aprovado deverá apresentar certificado de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF/Macrorregião/Microrregião de posse e uma das 190 cidades disponíveis para realização das provas.

Remuneração e benefícios

O candidato receberá vários benefícios, além da remuneração inicial de R$ 3.622,23, para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. O BB também concede o auxílio alimentação/refeição de R$ 1.014,42, mais uma cesta alimentação de R$ 799,38, ambas pagas mensalmente.





Há também a possibilidade de ascenção e desenvolvimento profissional; participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso a plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação.





O Banco do Brasil também concede bolsas de idiomas, incentivos para graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado e programas de mentoria. Os funcionários possuem ainda acesso à Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), que contém cerca de dois mil cursos autoinstrucionais em diversas áreas de conhecimento, de interesse do Banco e dos funcionários, além de promover vários eventos presenciais de capacitação e desenvolvimento. Só em 2022, a UniBB promoveu 3,5 milhões de ações de capacitação.





Essas vantagens podem ser concedidas enquanto o funcionário estiver em pleno exercício de suas atividades no BB, de acordo com os termos da legislação e regulamentações pertinentes, bem como conforme o acordo sindical vigente.