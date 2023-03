Crea-RJ abre concurso com 38 vagas de nível médio e superior

Foi publicado o edital do concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ). O certame abriu 38 vagas de preenchimento imediato mais cadastro reserva, destinado a cargos de nível médio e superior nas seguintes carreiras:

Nível médio:



Agente administrativo - 21 vagas imediatas + CR; e

Agente de fiscalização - 6 vagas imediatas CR.

Nível superior:



Engenheiro agrônomo - 1 vaga imediata CR;

Engenheiro civil - 4 vagas imediatas CR;

Geólogo - 1 vaga imediata CR;

Administrador - 1 vaga imediata CR;

Arquivista - 1 vaga imediata CR;

Contador - 1 vaga imediata CR;

Psicólogo - 1 vaga imediata CR; e

Analista de tecnologia da informação - 1 vaga imediata CR.

Para concorrer aos cargos de nível superior, os candidatos deverão ter diploma de graduação e registro ativo no seu respectivo conselho de classe. Aqueles que disputarem pelas vagas de agente de fiscalização deverão apresentar a Carteira Nacional de Habilitação tipo "B".





Farão parte do concurso do Crea-RJ as etapas de provas objetivas e discursivas. Para os candidatos de nível superior, a redação será composta por três questões de estudo de caso, enquanto os participantes de nível médio deverão elaborar um texto. Ambos os exames estão marcados para serem aplicados no dia 2 de julho, nos turnos matutino e vespertino.





As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (3/3) e estarão disponíveis até 10 de abril, por meio do site do Instituto Selecon , banca examinadora. Para participar, é necessário efetuar o pagamento da taxa, sendo R$ 80 para as carreiras de nível médio e R$ 100 para nível superior. Os aprovados receberão o salário inicial de até R$ 10.302, além dos benefícios.