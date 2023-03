PMDF lança concurso com mais de 40 vagas e salários até R$ 11,4 mil

(foto: PMDF/Divulgação)



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou um novo edital de concurso público, desta vez destinado ao provimento de vagas nas carreiras da área da Saúde. O documento está disponível no Diário Oficial do DF (DODF), desta quarta-feira (1/3) . São ofertadas 46 chances para médicos, dentistas, veterinários e duas para capelão. Confira as especialidades:

Especialidades médicas:



Psiquiatria: 3 para ampla concorrência / 2 para cadastro reserva;

Ortopedia - coluna: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva;

Ortopedia - quadril: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva;

Ortopedia - Joelho: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva;

Ortopedia - Ombro e cotovelo: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva;

Otorrinolaringologia: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva;

Cardiologia: 1 para ampla concorrência / 2 para cadastro reserva;

Oftalmologia - Retina: 1 para ampla concorrência / 2 para cadastro reserva;

Oftalmologia - Catarata: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva;

Ginecologia: 1 para ampla concorrência / 3 para cadastro reserva;

Hematologia: 1 para ampla concorrência / 0 para cadastro reserva;

Angiologia: 1 para ampla concorrência / 0 para cadastro reserva;

Oncologia Clínica: 1 para ampla concorrência / 0 para cadastro reserva.

Especialidades odontológicas:

Prótese Dentária: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva;

Disfunção Temporomandibular de Dor Orofacial: 1 para ampla concorrência / 0 para cadastro reserva;

Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva;

Periodontia: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva;

Odontologia para pacientes especiais: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva;

Cirurgião-dentista (clínico geral): 1 para ampla concorrência / 2 para cadastro reserva.

Especialidade veterinária:

Animais de Grande Porte (Equinos): 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva.

Quadro de oficiais policiais militares capelães:

Capelão: 1 para ampla concorrência / 1 para cadastro reserva.





Os interessados em participar do concurso poderão se inscrever a partir das 9h do dia 15 de março às 23h59 do dia 2 de maio, no site do Instituto AOCP. O valor da taxa de inscrição para todas as carreiras é de R$ 135. Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 9.623,97, durante o curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães.

Após o curso e promoção ao posto de segundo-tenente QOPMS, a remuneração será alterada para R$ 11.435,59. Também será acrescido o valor de R$ 850, referente ao auxílio alimentação e o valor correspondente ao auxílio moradia.





O desempenho da atividade policial militar é de dedicação integral, podendo ser convocado, em qualquer dia e horário, conforme a necessidade do emprego pela PMDF, observados os dispositivos legais.





Os nomeados desempenharão as seguintes atividades: atendimento clínico, emergencial, ambulatorial, cirúrgico; perícias médicas ou odontológicas; plantões internos; atividades médicas, veterinárias ou odontológicas em eventos policiais internos e externos; assinatura de laudos de necropsias para os veterinários, bem como atividades próprias do oficial policial militar; e demais legislações correlatas.

Etapas do concurso

Os participantes do certame passarão pelas seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Redação, de caráter eliminatório e classificatório; Teste de aptidão física, de caráter eliminatório; Avaliação médica e odontológica, de caráter eliminatório; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; Avaliação de títulos, de caráter classificatório; Sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta de 80 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão do exame terá 5 alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 alternativa correta. Será atribuída pontuação 0 às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.





O candidato para ser aprovado deverá: a) obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da prova, ou 48 pontos; e b) não obter pontuação igual a 0 nas áreas de conhecimento de língua portuguesa ou de legislação aplicada à PMDF.