Atacadão abre 100 vagas em Contagem; inscrições vão até a próxima semana

Unidade de Contagem fica no Bairro Cidade Industrial (foto: Atacadão/Divulgação)

A rede Atacadão tem vagas abertas para contratação de 100 profissionais em Contagem, na Grande BH. As oportunidades incluem cargos como auxiliar de informática, auxiliar de cozinha, atendente, empacotador e repositor.

As inscrições podem ser feitas online, por meio deste formulário , ou presencialmente na unidade do Bairro Cidade Industrial, até a próxima sexta-feira (18/11), às 8h ou às 13h, com documentos de identificação e currículo.

Segundo a empresa, a necessidade de experiência prévia e os requisitos variam de acordo com cada vaga e a seleção acontece enquanto restarem cargos a serem preenchidos. Os salários não foram divulgados.

Os benefícios são assistência médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida, refeição em restaurante local, participação nos lucros (PLR), auxílio-creche, licença maternidade e paternidade estendida (Empresa Cidadã), kit enxoval para recém-nascido(a), cesta de Boas Festas, subsídio educacional e Cartão Atacadão com vantagens exclusivas.

Confira a lista completa de vagas disponíveis:

Auxiliar de Informática

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Depósito

Atendente

Conferente

Empacotador

Fiscal de Prevenção de Perdas

Operador de Caixa

Operador de Cartão

Operador de Empilhadeira

Repositor

Para participar do processo seletivo presencial:

De segunda a sexta-feira até 18/11, às 8h ou às 13h, na Av. General David Sarnoff, 5230 - Cidade Industrial | Contagem/MG | CEP: 32000-000