Secretaria de Saúde de Buritis-MG anuncia seleção de nível fundamental e médio

(foto: Prefeitura Municipal de Buritis MG / Foto: Gilberto Valadares) Prefeitura de Buritis, no estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, para a contratação temporária de um Fiscal Sanitário e um Auxiliar de Serviços Gerais. Os aprovados vão se submeter a uma jornada de 40 horas e serão remunerados com salários de R$ 1.100,00 a R$ 1333,44.



Os requisitos exigidos são os níveis de ensino fundamental ou médio completo. Para se inscrever, é necessário se dirigir pessoalmente a Secretaria de Saúde, até o dia 7 de janeiro de 2022, no horário das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h. Os candidatos devem entregar uma cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade;

CPF;

título de eleitor;

comprovante da última votação;

comprovante de endereço;

reservista no caso do sexo masculino;

comprovante de escolaridade.

A seleção será realizada por meio de análise de currículo, conforme os critérios de pontuação especificados no edital. Em caso de empate, será dada preferência ao candidato com maior idade.

O prazo do contrato será de 10 de janeiro de 2022 a 10 de março de 2022 para o cargo de fiscal sanitário. Já para a função de auxiliar de serviços gerais o prazo será de 10 de janeiro de 2022 a 9 de março de 2022.