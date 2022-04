BTG Pactual oferece 400 vagas remotas e presenciais

Entre as posições a serem preenchidas, 163 são para a área de tecnologia (foto: Gerd Altmann/Pixabay )





As primeiras etapas do processo seletivo começam em abril, e as inscrições são on-line. Entre as posições disponíveis no momento, 40% são direcionadas para profissionais das áreas de tecnologia, para vagas de nível junior, pleno e sênior.

O foco é atrair talentos dispostos a participar do processo de digitalização do mercado financeiro brasileiro, explica Eduardo Besser, sócio do BTG Pactual e responsável pelo área de recrutamento e seleção do banco.



“Buscamos profissionais que combinem a parte técnica com motivação, dedicação e vontade de fazer parte da transformação do mercado financeiro brasileiro em um ambiente empreendedor e meritocrático. Esta busca de talentos não se limita ao eixo Rio-São Paulo. Atualmente, também temos posições remotas e em nossos escritórios regionais."