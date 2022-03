Itaú Unibanco abre inscrições para EstagExperience em 2022

Evento será voltado para a contratação de estudantes de cursos superiores que tenham interesse em carreiras ligadas à tecnologia (foto: Sasin Tipchai/Pixabay )





Durante o evento, os participantes selecionados terão trocas de conhecimentos com profissionais do Itaú e outros estudantes, e serão divididos em equipes para a resolução de um desafio real do dia a dia do banco.



Os trabalhos serão avaliados por uma banca composta por executivos e especialistas, e os participantes que se destacarem durante a resolução do case e apresentação podem ser convidados para vagas de estágio no banco.





Para participar é preciso ter disponibilidade de atuação em São Paulo, estar cursando uma graduação na área de tecnologia ou ser aluno dos cursos de exatas ou humanas com interesse e habilidades em TI. Também é preciso ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia.



As vagas são limitadas, e a seleção dos candidatos para participar do EstagExperience é feita com base nos perfis das vagas disponíveis no banco.





Para os contratados, além da bolsa-auxílio, os benefícios incluem vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, bolsa auxílio, assistência odontológica, assistência médica, entre outros.