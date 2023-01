Governo de Minas abre seleção para 207 cargos de chefias regionais

Cargos foram abertos para diversos municípios mineiros; confira o regulamento (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 15/05/2020) O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), abriu processo seletivo para 207 cargos de liderança regional em nove órgãos e entidades estaduais. O regulamento foi publicado nesta quinta-feira (5/1).





“O processo seletivo segue as diretrizes do Governo e busca reconhecer profissionais que possuem as competências técnicas e comportamentais requisitadas para postos de lideranças”, afirma a coordenadora do Transforma Minas, Luciana Custódio.

Conforme as vagas forem sendo lançadas, o documento de descrição específico de cada um será publicado no site do Transforma Minas . O regulamento dos processos seletivos pode ser consultado no mesmo portal.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese)

Com inscrições do dia 6 até o dia 27 de janeiro, a Sedese abriu 22 vagas para Diretor Regional de Desenvolvimento Social em 22 cidades.

Secretaria de Estado de Saúde (SES)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) disponibiliza 19 vagas para o cargo de Superintendente Regional de Saúde. As inscrições também vão do dia 6/1 até 27/1.

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater)

A Emater terá disponível seis cargos para gerente das suas unidades regionais de Curvelo, Divinópolis, Guaxupé, Passos, Uberlândia e Viçosa. As inscrições vão do dia 1º de fevereiro até o dia 17/2.

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)

Para o Ima foram abertas vagas para o cargo de Coordenador Regional em 21 municípios. O período de inscrições, também, vai do dia 1º de fevereiro até o dia 17/2.

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)

O DER tem 40 vagas para o cargo de Chefe de Unidade Regional, com inscrições do dia 1º de março até o dia 17/3.

Instituto Estadual de Florestas (IEF)

O Instituto Estadual de Floresta (IEF) vai disponibilizar 14 vagas para o cargo de Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidades, com inscrição do dia 1º/3 até 17/3.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)

A Semad também abre inscrições do dia 1º de março até o dia 17 para 10 vagas de Superintendente Regional de Meio Ambiente.

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

A Sejusp terá disponíveis 19 vagas para Diretor das Regionais da Polícia Penal, com inscrições abertas do dia 3 de abril até o dia 19/4.

Secretaria de Estado de Educação (SEE)

Por fim, a Secretaria de Estado de Educação irá abrir inscrições, do dia 2 de maio até o dia 18/5, para 47 vagas de Superintendente Regional de Ensino.