Polícia Militar de MG abre concurso com mais de 3 mil vagas para soldados e oficiais

No caso de soldados da PM-MG, a distribuição de vagas por sexos é a seguinte:

Soldados: masculino 2.538 vagas; e feminino 283 vagas;

Oficiais: masculino 162 vagas; e feminino 18 vagas.

Para o cargo de soldado é requisitado que o candidato tenha formação superior em qualquer área, enquanto para oficiais a exigência é de que seja graduado em direito. Os cargos também exigem ter de 18 a 30 anos de idade, altura mínima de 1,60m e carteira de habilitação no mínimo categoria "B".

A aplicação das provas objetivas está prevista para 7 de maio para o cargo de soldado e 4 de junho para oficiais. A avaliação será composta por 50 questões. Já a prova dissertativa contará com uma redação de 30 linhas. Também compõem o certame: Avaliações psicológicas e exames de saúde;

Avaliação físico militar;

Curso de formação; Os ganhos iniciais são de R$ 4.360,83 para soldados e R$ 7.175,30, para a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Foram publicados na sexta-feira (30/12) os editais do novo concurso público da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PM-MG). São oferecidas 3.001 vagas, no qual 2.821 são destinadas para soldados e 180 para ingresso no curso de formação de oficiais (CFO) . Ambos exigem nível superior. As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:As inscrições do concurso ficarão abertas em períodos diferentes. Para soldados, o prazo para se inscrever será de 1° a 30 de março. Já para oficiais, as inscrições ficarão abertas entre 3 de abril a 3 de maio. Os interessados poderão se inscrever por meio do site da própria PM-MG . O valor da taxa de inscrição é de R$ 101 para soldados e R$ 220 para oficiais.