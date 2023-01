Cefet-MG abre vagas para professores substitutos em quatro cidades

Cefet-MG divulgou cinco editais de processos seletivos destinados à contratação de professor por tempo determinado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press ) O Cefet-MG divulgou cinco editais de processos seletivos destinados à contratação de professor por tempo determinado. Ao todo, são cinco vagas, duas para Belo Horizonte, uma para o campus Curvelo e duas para o campus Timóteo.





Para o campus Curvelo, está sendo ofertada uma vaga para as pessoas que tenham graduação em engenharia civil ou engenharia de produção civil ou engenharia cartográfica ou engenharia de agrimensura, com especialização ou mestrado ou outorado (Edital 238). As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de janeiro.

Belas artes

Já no campus Nepomuceno, há oportunidade para graduado em artes; artes visuais, plásticas ou cênicas; educação artística; belas artes; música ou teatro; além de oportunidade para graduado em história.



Nos dois casos, o candidato deve ter, no mínimo, especialização na área (Edital 228). Nepomuceno seleciona também portadores de diploma de graduação em engenharias, sejam elas, elétrica, eletrônica, de telecomunicações, mecatrônica, de controle e automação, com especialização ou mestrado ou doutorado (Edital 229).

Para o campus Timóteo, estão sendo ofertadas duas vagas, sendo uma voltada para os candidatos que tenham licenciatura ou bacharelado em matemática, com especialização ou mestrado ou doutorado em matemática (Edital 242) e a outra para os graduados em análise e desenvolvimento de sistemas ou ciência da computação ou computação ou em engenharia da computação ou gestão da tecnologia da informação ou redes de computadores ou em sistemas de informação ou tecnologias da informação e comunicação (Edital 241). As inscrições para a primeira vaga vão até o dia 31 de janeiro e para a segunda até o dia 5 de fevereiro.





O processo seletivo será feito por meio de análise de currículo e prova escrita e/ou didática, seguida de arguição oral e/ou entrevista. Todas as etapas têm caráter eliminatório e classificatório. As inscrições devem ser feitas pela internet.