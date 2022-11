Consultoria abre mais de 160 vagas para profissionais de tecnologia

Para as vagas, podem se candidatar pessoas de todo o Brasil ou do exterior

As oportunidades são para os modelos 100% remoto, híbrido ou presencial, dependendo da área de atuação do profissional ou do projeto em que for atuar. Mas a companhia é adepta ao anywhere office e, por isso, criou o Programa “Vou viver na Europa”, que oferece oportunidades e assessoria a profissionais da empresa que queiram trabalhar fora do Brasil.