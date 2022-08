Prefeitura de BH abre concurso para analistas com salários de até R$ 4,6 mil

O certame oferta 23 vagas para o cargo de analista de políticas públicas, divididas entre as especialidades de psicologia (1 vaga) e serviço social (22 vagas). A remuneração para ambos os cargos é de R$ 4.646,28, para 8 horas diárias trabalhadas.





Para tomar posse do cargo, é necessário possuir ensino superior completo na respectiva especialidade, além do registro no conselho profissional competente. Entre as demais exigências estão:





a) Ser aprovado no concurso público;

b) Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos;

c) Estar em gozo dos direitos políticos;

d) Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

e) Estar quite com as obrigações eleitorais;

f) Possuir a habilitação exigida para o exercício do cargo;

g) Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

h) Só poderá ser empossado aquele que, em inspeção médica feita pelo órgão municipal competente, for julgado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo.





O processo será dividido em aplicação de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Clique aqui para conferir o edital completo.

Leia mais: MPGO divulga resultado final do concurso com 35 vagas