Faetec abre processo seletivo com 635 vagas para a área da educação

(foto: Faetec/Divulgação) A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro está com processo seletivo simplificado aberto para provimento de vagas na área da educação. A contratação é temporária, com o objetivo de suprir as necessidades temporárias da rede.





Ao todo, estão abertas 635 oportunidades para nível médio e superior. Os cargos ofertados são:

Professor Faetec - 40h: 181 vagas;

Professor supervisor educacional - 40h: 59 vagas;

Instrutor para disciplinas profissionalizantes - 40h: 395 vagas.

A seleção também possui reserva de vagas para candidatos indígenas, negros e deficientes. Aqueles que desejarem participar do concurso podem se inscrever por meio do site da Faetec, até o dia 11 de dezembro.





Os aprovados receberão o salário inicial entre R$ 2.142,88 e R$ 3.000, a depender do cargo, além dos benefícios de licença maternidade; licença paternidade; férias; 13º salário; e remuneração não inferior ao piso regional fixado em Lei Estadual, de acordo com a respectiva categoria.





Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência. Segundo o edital, a etapa consistirá no exame de análise do currículo, sendo consideradas a formação acadêmica e a experiência do candidato no exercício das atividades.





Para a contratação, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:

ter sido considerado apto no processo seletivo, após convocação;

não ser servidor da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

atender aos critérios do edital; e

retornar ao local de convocação da FAETEC com a Comunicação Interna da Unidade de Ensino atestando o início das suas atividades.