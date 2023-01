Concurso Senado: candidatos já podem interpor recursos da prova discursiva

(foto: USP Imagens/ Divulgação)

Candidatos do concurso do Senado Federal já podem entrar com recurso da prova discursiva do certame. O período recursal foi aberto nesta segunda-feira (2/1) e os links para tal procedimento estão disponibilizados no site da banca organizadora, a FGV.









As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Confira a lista com os salários iniciais ofertados: Técnico legislativo (Policial Legislativo): R$ 19.427,79

Analista legislativo em todas as especialidades: R$ 25.897,76

Consultor Legislativo em todas as especialidades: R$ 33.461,68

Advogado: R$ 33.461,68



*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader A seleção oferta 1014 vagas, sendo 22 imediatas e 992 vagas para a formação de cadastro de reserva. Os cargos contemplados são: analista legislativo, advogado, consultor e técnico legislativo, em diversas especialidades. O concurso registrou mais de 83 mil inscrições.O prazo de validade desta seleção é de 24 meses, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader

O período de interpor recursos ficará aberto durante dois dias úteis, ou seja, até a próxima quarta-feira (4/1).