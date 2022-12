Concurso da Secretaria de Educação do DF ganha novo cronograma

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) publicou a refiticação dos períodos estabelecidos no cronograma do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação.Confira aqui o novo cronograma!

O certame oferta 4.254 vagas para nível superior, incluindo vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Do total de chances, 3.880 são para professor de educação básica; 100 para pedagogo – orientador educacional e 274 para analista de gestão educacional da carreira assistência à educação.



Remuneração varia entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13, para uma carga horária entre 20 e 40 horas semanais. Há seis anos não era realizado concurso na área.

As provas foram aplicadas em 9 de outubro e, no último dia 16 de novembro, foi divulgado o resultado preliminar. Foram registradas, ao todo, 93.501 mil inscrições.

Concurso suspenso temporariamente por decisão judicial

Em novembro, o Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, suspendeu temporariamente o concurso da SEE-DF.A medida respeita a ação civil pública da Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência (Proped) acatada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A Justiça determinou que o GDF reaplique, de forma imediata, as provas objetivas e subjetivas na Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos candidatos surdos.

A juíza Mara Silda Nunes de Almeida proferiu a sentença em 10 de novembro. À época ficou determinando que seja promovida adaptação das provas e uso de tecnologia adequada no formato de vídeo gravado, assegurando, assim, a igualdade de condições com os demais concorrentes.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer