Concursos públicos oferecem 32,8 mil vagas com salários de até R$ 33,7 mil

Concurso: hora de estudar muito. Para o Banco do Brasil há 6 mil vagas e salário superior a R$ 5 mil. Inscrições: até 24/2 (foto: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay )

Concursos públicos oferecem 32.764 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 33,7 mil. O maior, com 6 mil vagas, é do Banco do Brasil.

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.Leia também: Concurso do Banco do Brasil está com as inscrições abertas para 6 mil vagas.

Os processos com remuneração mais alta (R$ 33,7 mil) são para o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará e para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores números de vagas, cidades grandes ou salários a partir de R$ 4.000.