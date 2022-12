UFPB: concurso com 45 vagas e salários até R$ 10 mil é publicado

(foto: UFPB/Divulgação)

Foi publicado na edição da última quarta-feira (28/12), do Diário Oficial da União (DOU), o edital do concurso público para a carreira de docente do magistério superior da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O certame oferece 45 vagas.

As oportunidades são para o cargo de professor adjunto A, em 40 áreas do conhecimento, distribuídas em centros de ensino dos quatro campi da instituição. Interessados devem ter título de doutorado, para regime de trabalho T-20, cujo o salário inicial bruto é de R$ 3.980,21, ou Dedicação Exclusiva com ganho mensais brutos de R$ 10.074,18.

As inscrições ficarão abertas no período entre 1º e 17 de fevereiro de 2023. Elas devem ser realizadas nos departamentos com vagas disponíveis. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 (para o regime de trabalho T-20) e de R$ 200 (para Dedicação Exclusiva).

Compõem o certame: prova escrita, prova didática, exame de plano de trabalho e exame de títulos. A aplicação das provas para todos os departamentos está prevista para o primeiro semestre de 2023, no qual o cronograma das provas será definido por cada departamento.

Concurso para EBTT

Em fevereiro de 2023 também serão realizadas as inscrições do concurso público para professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) na UFPB. A seleção oferta uma vaga (em regime de trabalho de dedicação exclusiva) para o Departamento de Educação Básica (DEBAS) do Centro de Educação (CE), no campus de João Pessoa. O período de inscrições ficará aberto entre 6 ao dia 28 de fevereiro de 2023. Saiba mais!



*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco