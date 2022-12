Concurso do Banco do Brasil está com as inscrições abertas para 6 mil vagas

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Estão abertas as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil (BB). O edital foi publicado nesta segunda-feira (23/12), no Diário Oficial da União, com a oferta de 6 mil vagas para todos os estados e Distrito Federal.

Do quantitativo de vagas abertas, 4 mil são de provimento imediato e 2 mil são para formação de cadastro reserva. Os aprovados receberão salários iniciais de R$ 5.436,03, sendo R$ 3.622,23 de vencimento inicial, R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação. Além disso, também há os benefícios de plano de saúde, plano odontológico e possibilidade de ascenção de carreira.

Segundo o professor e especialista do Gran Cursos Online, Beto Fernandes, o edital possui duas novidades: a inclusão do tópico "ASG (Ambiental, Social e Governança), Economia Sustentável, Financiamentos e Mercado PJ" na disciplina conhecimentos específicos; e "Normativos SARB (Sistema de Autorregulação Bancária)" na disciplina conhecimentos bancários.





Beto aponta que as disciplinas mais importantes por conta do número de questões e pontos são: Vendas e Negociação; Conhecimentos Bancários; Conhecimentos de Informática; e Língua Portuguesa. O especialista lembra que "o candidato não pode zerar em nenhuma matéria".





“Desistir do sonho não é opção. E entre [no Banco do Brasil] não só pelo dinheiro, mas se você gostar da carreira bancária. Uma vez lá dentro, é difícil sair, pois se trata de uma vaga definitiva e há muitas possibilidades de crescer na carreira”, finaliza.

Banco do Brasil oferta 265 vagas para o Distrito Federal

Das 6 mil vagas abertas no concurso do Banco do Brasil, 265 são destinadas ao Distrito Federal. As oportunidades são de nível médio, destinadas aos cargos de agente de tecnologia e agente comercial. Ainda serão reservadas 5% das chances para candidatos com alguma deficiência e 20% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos.





Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e redação. Ambos os exames possuem previsão de serem aplicados no dia 23 de abril de 2023, em 5 horas de duração. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro de 2023, no site da banca organizadora, Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 50.

Vagas por estado: