Sine-MG oferece mais de 11 mil vagas de emprego; veja quais

Alimentador de linha de produção é a ocupação com maior número de vagas disponíveis (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os postos do Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais (Sine-MG) oferecem mais de 11 mil vagas de trabalho, segundo informações atualizadas nesta terça-feira (27/12).De acordo com o Painel de Informações, são 11.520 oportunidades listadas pelas unidades do sistema, sendo 645 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).O trabalho com o maior número de oportunidades é alimentador de linha de produção, com 1.202. Em seguida, vêm as vagas para operador de telemarketing receptivo (1.098), operador de telemarketing ativo e receptivo (947), servente de obras (579) e motorista de caminhão para rotas regionais e internacionais (522).O Sine Uberlândia, entre as unidades espalhadas por todo o estado, é o que mais oferece oportunidades, com 3.550 vagas. Logo após, vem o Sine BH Central de Vagas (918), Sine Mariana (638), Sine Arinos (497) e Sine Itabirito (442).Os interessados podem realizar o cadastro no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS. O atendimento presencial para seja realizada a intermediação de mão de obra é feito por meio de agendamento pela internet Há vagas ainda para recepcionsitas de hotel, chefe de cozinha, sushiman, fonoaudiólogos, entre outras.

Confira as ocupações e o número de vagas disponíveis:

Alimentador de Linha de Produção 1202

Operador de Telemarketing Receptivo 1098

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo 947

Servente de Obras 579

Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) 522

Pedreiro 434

Não Informado 300

Vendedor de Comércio Varejista 263

Preparador de Estruturas Metálicas 251

Atendente de Lojas e Mercados 241

Operador de Caixa 218

Carpinteiro 185

Trabalhador no Cultivo de Árvores Frutíferas 170

Faxineiro 156

Auxiliar Nos Serviços de Alimentação 150

Soldador 150

Repositor de Mercadorias 136

Operador Polivalente da Indústria Têxtil 110

Promotor de Vendas 109

Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica 108

Trabalhador da Manutenção de Edificações 106

Eletricista de Instalações 101

Cozinheiro Geral 98

Auxiliar de Escritório 96

Operador de Empilhadeira 88

Vendedor Pracista 83

Operador de Telemarketing Ativo 80

Montador de Máquinas 79

Ajudante de Motorista 78

Encanador 75

Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais 74

Bombeiro Civil 73

Motorista de Furgão Ou Veículo Similar 72

Vigia 72

Assistente Administrativo 69

Trabalhador da Cultura de Cana-de-Açúcar 69

Operador de Escavadeira 68

Atendente de Lanchonete 67

Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço) 67

Garçom 64

Sinaleiro (Ponte-Rolante) 59

Operador de Motosserra 58

Armador de Estrutura de Concreto Armado 57

Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral 54

Técnico de Enfermagem 52

Entrevistador Censitário e de Pesquisas Amostrais 50

Costureiro na Confecção em Série 46

Fiscal de Loja 45

Despachante de Transportes Coletivos (Exceto Trem) 44

Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares 44

Técnico em Segurança do Trabalho 44

Apontador de Produção 41

Confeiteiro 41

Motorista de Ônibus Rodoviário 41

Motorista de Ônibus Urbano 41

Instalador de Material Isolante, a Mão (Edificações) 36

Montador de Estruturas Metálicas 36

Operador de Motoniveladora 36

Pintor de Obras 36

Trabalhador Volante da Agricultura 35

Corretor de Imóveis 33

Vendedor em Domicílio 33

Açougueiro 31

Serralheiro 31

Recepcionista, em Geral 30

Frentista 29

Armazenista 25

Eletrotécnico 25

Assistente de Vendas 23

Tratorista Agrícola 23

Almoxarife 22

Padeiro 22

Artífice do Couro 20

Avicultor 20

Leiturista 20

Atendente de Farmácia - Balconista 19

Auxiliar de Contabilidade 19

Costureiro, a Máquina na Confecção em Série 19

Engenheiro de Produção 18

Mestre (Construção Civil) 18

Motofretista 18

Representante Comercial Autônomo 18

Auxiliar de Manutenção Predial 17

Camareiro de Hotel 17

Operador de Acabamento de Peças Fundidas 17

Trabalhador da Pecuária (Bovinos Corte) 17

Embalador, a Mão 16

Jardineiro 16

Mecânico de Manutenção de Motores Diesel (Exceto de Veículos Automotores) 16

Cumim 15

Motorista Operacional de Guincho 15

Inspetor de Risco 14

Conferente de Carga e Descarga 13

Operador de Máquinas de Construção Civil e Mineração 13

Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) 12

Copeiro 12

Marceneiro 12

Mecânico de Refrigeração 12

Pizzaiolo 12

Recepcionista de Hotel 12

Trabalhador Agropecuário em Geral 12

Trabalhador da Avicultura de Corte 12

Ferramenteiro 11

Instalador de Linhas Elétricas de Alta e Baixa - Tensão (Rede Aérea e Subterrânea) 11

Lavador de Veículos 11

Montador de Andaimes (Edificações) 11

Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais 11

Técnico Químico 11

Ajudante de Carvoaria 10

Assentador de Revestimentos Cerâmicos 10

Borracheiro 10

Montador de Equipamentos Elétricos 10

Supervisor Administrativo 10

Técnico de Obras Civis 10

Chefe de Cozinha 9

Eletricista de Instalações (Veículos Automotores e Máquinas Operatrizes, Exceto Aeronaves e Embarcações) 9

Gerente de Loja e Supermercado 9

Lavador de Roupas a Maquina 9

Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas 9

Mecânico de Manutenção de Máquinas Cortadoras de Grama, Roçadeiras, Motosserras e Similares 9

Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto Tratores) 9

Operador de Máquinas de Beneficiamento de Produtos Agrícolas 9

Técnico Mecânico 9

Zelador de Edifício 9

Carpinteiro de Obras 8

Chapeador 8

Farmacêutico 8

Mecânico de Manutenção de Máquinas de Construção e Terraplenagem 8

Motorista de Carro de Passeio 8

Operador de Estação de Tratamento de Água e Efluentes 8

Operador de Pá Carregadeira 8

Técnico em Instalação de Equipamentos de Áudio 8

Topógrafo 8

Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Químicas 7

Auxiliar de Pessoal 7

Babá 7

Cuidador de Idosos 7

Engenheiro Civil 7

Garagista 7

Operador de Caldeira 7

Operador de Incubadora 7

Operador de Prensa de Material Reciclável 7

Porteiro de Edifícios 7

Rebarbador de Metal 7

Técnico em Nutrição e Dietética 7

Auxiliar em Saúde Bucal 6

Empregado Doméstico Arrumador 6

Empregado Doméstico Faxineiro 6

Encarregado de Manutenção Mecânica de Sistemas Operacionais 6

Inspetor de Qualidade 6

Instalador-Reparador de Redes Telefônicas e de Comunicação de Dados 6

Montador de Filmes 6

Montador de Móveis e Artefatos de Madeira 6

Operador de Compactadora de Solos 6

Operador de Filtro-Prensa (Tratamentos Químicos e Afins) 6

Passadeira de Peças Confeccionadas 6

Trabalhador de Extração Florestal, em Geral 6

Auxiliar de Faturamento 5

Auxiliar de Lavanderia 5

Barman 5

Copeiro de Hospital 5

Cozinhador (Conservação de Alimentos) 5

Instalador-Reparador de Equipamentos de Comutação em Telefonia 5

Instalador-Reparador de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações 5

Lagareiro 5

Mecânico de Manutenção de Motocicletas 5

Montador de Máquinas Agrícolas 5

Operador de Máquina de Dobrar Chapas 5

Operador de Martelete 5

Selecionador de Material Reciclável 5

Técnico de Vendas 5

Trabalhador da Pecuária (Bovinos Leite) 5

Administrador 4

Balanceiro 4

Barista 4

Churrasqueiro 4

Coletor de Lixo Domiciliar 4

Comprador 4

Contador 4

Empregado Doméstico Diarista 4

Engenheiro Eletricista 4

Gerente de Restaurante 4

Limpador de Vidros 4

Marmorista (Construção) 4

Mestre de Caldeiraria 4

Operador de Rede de Teleprocessamento 4

Operador Eletromecânico 4

Supervisor de Reparos Linhas Férreas 4

Supervisor de Vendas Comercial 4

Técnico de Laboratório de Análises Físico-Químicas (Materiais de Construção) 4

Técnico de Manutenção Eletrônica 4

Técnico Mecânico (Calefação, Ventilação e Refrigeração) 4

Trabalhador da Pecuária (Bubalinos) 4

Agente de Pátio 3

Assentador de Canalização (Edificações) 3

Auxiliar de Prótese Dentária 3

Carregador (Veículos de Transportes Terrestres) 3

Cozinheiro Industrial 3

Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico) 3

Desenhista Projetista de Construção Civil 3

Eletrotécnico na Fabricação, Montagem e Instalação de Máquinas e Equipamentos 3

Esteticista 3

Fundidor de Metais 3

Gerente Comercial 3

Gerente de Logística (Armazenagem e Distribuição) 3

Instalador de Tubulações 3

Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração 3

Montador de Equipamentos Elétricos (Centrais Elétricas) 3

Oleiro (Fabricação de Telhas) 3

Operador de Colheitadeira 3

Operador de Inspeção de Qualidade 3

Operador de Máquinas Fixas, em Geral 3

Operador de Refrigeração Com Amônia 3

Operador de Trator Florestal 3

Pintor de Estruturas Metálicas 3

Pintor, a Pistola (Exceto Obras e Estruturas Metálicas) 3

Sepultador 3

Sócioeducador 3

Supervisor de Carga e Descarga 3

Supervisor de Crédito e Cobrança 3

Técnico de Garantia da Qualidade 3

Técnico de Suporte ao Usuário de Tecnologia da Informação 3

Técnico Eletricista 3

Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática 3

Trabalhador de Tratamento do Leite e Fabricação de Laticínios e Afins 3

Vigilante 3

Afiador de Serras 2

Ajustador Mecânico 2

Analista de Planejamento e Orçamento - Apo 2

Armador de Estrutura de Concreto 2

Arquiteto Paisagista 2

Assistente Social 2

Atendente Comercial (Agência Postal) 2

Auxiliar de Enfermagem 2

Caminhoneiro Autônomo (Rotas Regionais e Internacionais) 2

Carpinteiro de Fôrmas para Concreto 2

Cartazeiro 2

Classificador de Grãos 2

Cobrador Interno 2

Controlador de Pragas 2

Cortador de Pedras 2

Cortador de Roupas 2

Costureira de Reparação de Roupas 2

Desenhista Técnico (Artes Gráficas) 2

Entalhador de Madeira 2

Estofador de Móveis 2

Fonoaudiólogo Geral 2

Funileiro de Veículos (Reparação) 2

Funileiro Industrial 2

Gerente de Bar 2

Gerente de Vendas 2

Instalador de Cortinas e Persianas, Portas Sanfonadas e Boxe 2

Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança 2

Instalador de Som e Acessórios de Veículos 2

Limpador de Piscinas 2

Lubrificador de Veículos Automotores (Exceto Embarcações) 2

Médico Veterinário 2

Mestre de Soldagem 2

Operador de Caminhão (Minas e Pedreiras) 2

Operador de Laminador 2

Operador de Torno Com Comando Numérico 2

Pintor de Veículos (Fabricação) 2

Preparador de Máquinas-Ferramenta 2

Professores de Cursos Livres 2

Serrador de Madeira 2

Sushiman 2

Técnico de Controle de Meio Ambiente 2

Técnico de Laboratório Industrial 2

Técnico de Manutenção Elétrica 2

Técnico de Planejamento de Produção 2

Técnico de Rede (Telecomunicações) 2

Técnico Eletrônico 2

Técnico em Eletromecânica 2

Técnico em Fotônica 2

Telefonista 2

Tosador de Animais Domésticos 2

Vendedor em Comércio Atacadista 2

Vidraceiro 2

Administrador de Sistemas Operacionais 1

Agente de Vendas de Serviços 1

Agente Fiscal de Qualidade 1

Ajustador de Instrumentos de Precisão 1

Analista de Desenvolvimento de Sistemas 1

Analista de Pesquisa de Mercado 1

Analista de Recursos Humanos 1

Analista de Suporte Computacional 1

Arquivista de Documentos 1

Auxiliar de Corte (Preparação da Confecção de Roupas) 1

Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas 1

Auxiliar Técnico em Laboratório de Farmácia 1

Banhista de Animais Domésticos 1

Bilheteiro de Transportes Coletivos 1

Brasador 1

Cabeleireiro 1

Carpinteiro (Cenários) 1

Carpinteiro (Telhados) 1

Carteiro 1

Caseiro (Agricultura) 1

Classificador de Madeira 1

Conservador de Via Permanente (Trilhos) 1

Consultor Jurídico 1

Contínuo 1

Controlador de Serviços de Máquinas e Veículos 1

Cortador de Vidro 1

Desenhista Projetista Eletrônico 1

Desenhista Projetista Mecânico 1

Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da Informação (Técnico) 1

Desenvolvedor Web (Técnico) 1

Digitador 1

Diretor de Operações de Serviços de Transporte 1

Editor de Texto e Imagem 1

Educador Social 1

Forneiro e Operador (Alto-Forno) 1

Gerente Administrativo 1

Gerente de Departamento Pessoal 1

Gerente de Marketing 1

Gerente de Operações de Serviços de Assistência Técnica 1

Gerente de Operações de Transportes 1

Gesseiro 1

Guardador de Veículos 1

Impressor Digital 1

Inspetor de Sinistros 1

Instrutor de Aprendizagem e Treinamento Comercial 1

Instrutor de Aprendizagem e Treinamento Industrial 1

Instrutor de Auto-Escola 1

Instrutor de Cursos Livres 1

Lapidador de Vidros e Cristais 1

Locutor de Mídias Audiovisuais 1

Mecânico de Manutenção de Bicicletas e Veículos Similares 1

Mecânico de Manutenção de Equipamento de Mineração 1

Metrologista 1

Moldador de Borracha Por Compressão 1

Moldador, a Mão 1

Moldador, a Máquina 1

Montador de Fotolito (Analógico e Digital) 1

Montador de Máquinas, Motores e Acessórios (Montagem em Série) 1

Montador de Máquinas-Ferramentas (Usinagem de Metais) 1

Montador de Veículos (Linha de Montagem) 1

Operador de Aparelho de Flotação 1

Operador de Betoneira 1

Operador de Britadeira (Tratamentos Químicos e Afins) 1

Operador de Britador de Mandíbulas 1

Operador de Calandra (Química, Petroquímica e Afins) 1

Operador de Câmera de Televisão 1

Operador de Carregadeira 1

Operador de Colhedor Florestal 1

Operador de Fresadora Com Comando Numérico 1

Operador de Guindaste Móvel 1

Operador de Instalação de Refrigeração 1

Operador de Máquina de Usinagem de Madeira (Produção em Série) 1

Operador de Máquina Perfuratriz 1

Operador de Ponte Rolante 1

Operador de Time de Montagem 1

Operador de Trator (Minas e Pedreiras) 1

Passador de Roupas em Geral 1

Pintor de Veículos (Reparação) 1

Pipoqueiro Ambulante 1

Professor de Nível Médio na Educação Infantil 1

Professor Instrutor de Ensino e Aprendizagem em Serviços 1

Professor Prático no Ensino Profissionalizante 1

Projetista de Móveis 1

Psicólogo Clínico 1

Recebedor de Apostas (Loteria) 1

Salva-Vidas 1

Sondador de Poços (Exceto de Petróleo e Gás) 1

Supervisor de Caixas e Bilheteiros (Exceto Caixa de Banco) 1

Supervisor de Ensino 1

Supervisor de Exploração Agrícola 1

Supervisor de Manutenção Elétrica de Alta Tensão Industrial 1

Supervisor de Operação de Fluidos (Distribuição, Captação, Tratamento de Água, Gases, Vapor) 1

Supervisor de Telemarketing e Atendimento 1

Supervisor de Transportes 1

Supervisor de Vendas de Serviços 1

Supervisor Técnico Operacional de Sistemas de Televisão e Produtoras de Vídeo 1

Técnico Agrícola 1

Técnico em Estruturas Metálicas 1

Técnico em Manutenção de Máquinas 1

Técnico em Mecânica de Precisão 1

Técnico em Mecatrônica - Automação da Manufatura 1

Técnico em Saúde Bucal 1

Técnico Florestal 1

Técnico Mecânico (Máquinas) 1

Técnico Mecânico na Manutenção de Ferramentas 1

Tecnólogo em Logística de Transporte 1

Telhador (Telhas Metálicas) 1

Terapeuta Ocupacional 1

Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas 1

Trabalhador na Operação de Sistema de Irrigação Por Aspersão (Pivô Central) 1

Trabalhador na Produção de Mudas e Sementes 1

Vidraceiro (Edificações) 1