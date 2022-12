Concurso CG-DF: lançado edital com 87 vagas para auditor de controle interno

(foto: Divulgação)

A Controladoria Geral do Distrito Federal (CG-DF) lançou na última sexta-feira (23/12) o edital de abertura do concurso para o cargo de auditor de controle interno. A publicação está no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).São 87 vagas imediatas e 147 cadastros de reserva para duas especialidades: auditor de controle interno – especialidade: finanças e controle e auditor de controle interno – especialidade: planejamento e orçamento.Compõem esta seleção: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.As provas para o cargo auditor de controle interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle estão previstas para o dia 16 de abril de 2023, no período da tarde, com cinco horas de duração. As provas para o cargo de auditor de controle interno do Distrito Federal – especialidade: planejamento e orçamento estão previstas para o dia 23 de abril de 2023, no período da manhã, também com cinco horas de duração.



Os candidatos aprovados e nomeados poderão ser lotados nas unidades que desempenham atividades diretamente relacionadas às competências do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal. Uma dessas unidades é a Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).



A remuneração inicial é de R$ 13.700 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Distrito Federal (Lei Complementar nº 840/2011) e à Lei nº 4.448/2009.



A banca organizadora do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O período de inscrição será de 15 de fevereiro de 2023 a 8 de março de 2023, no site do Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 279,40.

Distribuição das vagas

Auditor de Controle Interno – Especialidade: Finanças e Controle

Imediatas:

Ampla Concorrência – 37

Pessoa com deficiência – 14

Negros – 15

Hipossuficientes – 7

Cadastro reserva:

Ampla Concorrência – 62

Pessoa com deficiência – 24

Negros – 25

Hipossuficientes – 12

Auditor de Controle Interno – Especialidade: Planejamento e Orçamento

Imediatas:

Ampla Concorrência – 8

Pessoa com deficiência – 2

Negros – 3

Hipossuficientes – 1

Cadastro reserva:

Ampla Concorrência – 13

Pessoa com deficiência – 4

Negros – 5

Hipossuficientes – 2



*Com informações da Controladoria Geral do Distrito Federal