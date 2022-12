SES-DF abre concurso com oferta 1.019 vagas para nível médio

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press)



O edital exige apenas ensino médio. Do total de oportunidades, 17 são vagas imediatas e 400 de cadastro reserva para o cargo de agente de vigilância ambiental com salário de R$ 4.485. Já para a função de agente comunitário de saúde (ACS) são 102 chances imediatas e 500 de cadastro reserva, o valor da remuneração inicial é de R$ 1.988. O concurso público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal oferta 1.019 vagas para a carreira vigilância ambiental e atenção comunitária. O certame é organizado pela Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec). O edital do certame foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na última sexta-feira (23/12).O edital exige apenas ensino médio. Do total de oportunidades, 17 são vagas imediatas e 400 de cadastro reserva para o cargo de agente de vigilância ambiental com salário de R$ 4.485. Já para a função de agente comunitário de saúde (ACS) são 102 chances imediatas e 500 de cadastro reserva, o valor da remuneração inicial é de R$ 1.988.



“Há bastante tempo não tinha concurso, então esses novos agentes vão recompor as equipes, principalmente pelas vacâncias de aposentadorias”, resalta Lucilene Florêncio, secretária de saúde.

As inscrições para o concurso ficarão abertas entre 30 de janeiro a 6 de março de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65 e R$ 70 — dependendo do cargo escolhido.



As provas serão aplicadas em 26 de março. O exame será composto por 60 questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório. A homologação do concurso está prevista para 22 de maio de 2023 e as nomeações dos aprovados para o segundo semestre de 2023. As inscrições para o concurso ficarão abertas entre 30 de janeiro a 6 de março de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65 e R$ 70 — dependendo do cargo escolhido.As provas serão aplicadas em 26 de março. O exame será composto por 60 questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório. A homologação do concurso está prevista para 22 de maio de 2023 e as nomeações dos aprovados para o segundo semestre de 2023.

Atribuições

São atividades do agente de vigilância ambiental o combate a dengue, captura de escorpiões, ações educativas e preventivas contra ratos e pombos, controle químico para vetores, ações para avaliação de qualidade da água e do ar, entre outras.



“Com os novos servidores vamos intensificar o trabalho de combate à dengue e reforçar as equipes de Estratégia Saúde da Família, fundamental na Atenção Primária”, destaca Lucilene.





Os agentes comunitários de saúde atuam na promoção, proteção e prevenção da saúde, acompanhando as famílias em suas casas e orientando sobre as formas de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, trabalham com o mapeamento e o cadastramento dos dados demográficos e sociais da região.





*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes