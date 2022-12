UFJF lança concurso com vagas para níveis médio e superior

(foto: UFJF/Divulgação)

As inscrições devem ser realizadas no período de 13 de fevereiro e 22 de março de 2023, por meio do site da banca organizadora, Fundep. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido, sendo:

Cargos nível D: R$ 100; e

Cargos nível E: R$ 130. O certame será constituído de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada a todos os cargos/ câmpus. O exame terá um total de 50 questões objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, sendo 25 questões destinadas a conteúdos de conhecimentos básicos e 25 destinadas a conteúdos de conhecimentos específicos.



A aplicação da prova objetiva ocorrerá provavelmente em 7 de maio de 2023 às 9h, horário de Brasília, com duração total de quatro horas e será realizada simultaneamente em um turno nos municípios de Juiz de Fora e Governador Valadares.



A seleção terá validade de dois anos, a contar da data da publicação do ato de homologação do resultado final de cada concurso, de acordo com o cargo/câmpus de lotação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O edital não informa o valor da remuneração inicial.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tornou público o edital de abertura do concurso público para cargos efetivos da carreira dos técnico-administrativos em educação em nível D e E. São ofertadas de forma imediata um total de 28 vagas. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29/12).