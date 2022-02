Banco Safra abre vagas na área de tecnologia

Entre os pré-requisitos, experiência mínima de três anos na área de tecnologia e nível pelo menos intermediário em inglês (foto: Reprodução internet/Licenças Creative Commons) Banco Safra já abriu as inscrições para a edição de 2022 do seu Programa Technee. Jovens talentos que buscam evoluir na área de tecnologia podem se inscrever a partir do site (clique aqui) até o próximo dia 21 de fevereiro.





O programa tem duração de dois anos e tem por objetivo atrair, desenvolver e acelerar a carreira de profissionais para assumir posição de futuros especialistas nas estruturas TI do Banco Safra.





Para isso, os technees vivenciam uma jornada de desenvolvimento composta por cursos voltados à formação técnica, bem como projetos estratégicos transversais nas principais áreas de tecnologia, com aprendizado na prática. Além disso, os participantes contam com um acompanhamento de carreira com executivos do setor e do RH da instituição.

OS PRÉ-REQUISITOS

Entre os pré-requisitos está uma experiência mínima de três anos na área de tecnologia (contam projetos pessoais ou em empresas, bem como estágios) e nível pelo menos intermediário em inglês. Também é desejável ensino superior completo, com conclusão até julho de 2022, e disponibilidade para trabalhar em período integral a partir de maio na cidade de São Paulo.





As etapas de seleção irão se desenrolar até o mês de abril, abrangendo provas de adequação à cultura da empresa, avaliação das competências e o desafio hackathon.





São ainda diversas áreas de atuação que os selecionados poderão buscar: