Banco BS2 tem 24 oportunidades de trabalho em São Paulo e Belo Horizonte

As vagas são para modelos de contratação híbrido ou presencial (foto: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay )



Para se candidatar a alguma das vagas basta se inscrever no site do BS2

Recentemente, o BS2 anunciou mudança de estratégia para focar em clientes PJs. As contratações são parte do processo de expansão do banco que, mesmo durante a pandemia, admitiu 200 profissionais em 2021. Recentemente, o BS2 anunciou mudança de estratégia para focar em clientes PJs. As contratações são parte do processo de expansão do banco que, mesmo durante a pandemia, admitiu 200 profissionais em 2021.



Só para operador de negócios são seis vagas para candidatos cursando o ensino superior e com experiência em vendas ou na área comercial, preferencialmente em produtos e serviços bancários.



As outras oportunidades disponíveis são:





Analista Administrativo

Analista de Desenvolvimento Humano (Pessoas & Cultura)

Analista de Operações PL

Analista de Risco Operacional Sr

Analista de Riscos de Crédito Sênior

Analista de Risco de Crédito - Sênior

Analista Trader de Câmbio Jr

Assessor de Negócios - Farmer (4 vagas)

Assessor de Novos Negócios (3 vagas)

Especialista Comercial Trade Finance

Estagiário Melhoria Contínua - Customer Centric

Estagiário Societário

Gestor de Parcerias Estratégicas

Operador de Negócios (6 vagas)

Entre os benefícios estão plano de saúde e odontológico (estendido ao cônjuge e filhos), vale-refeição e alimentação, auxílio creche, convênio com o Gympass, Day off aos aniversariantes, 40 horas semanais de trabalho, previdência privada, plataforma de educação corporativa, orientação psicológica, financeira e jurídica, além de taxas diferenciadas para investimentos, entre outros.









Certificada como uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great Place to Work, o Banco BS2 busca profissionais de diversas áreas para fazer parte do seu time. São 24 vagas distribuídas entre São Paulo e Belo Horizonte, nos modelos de contratação híbrido ou presencial. As oportunidades são nas áreas: administrativa, operações, câmbio, comercial e RH.