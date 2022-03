Inscrições para concurso da Educação com 630 vagas em JF terminam em abril

Termina em 18 de abril o prazo para pleitear uma vaga no concurso público da Prefeitura de Juiz de Fora , na Zona da Mata mineira, na área da Educação. Ao todo, são oferecidas 630 oportunidades para professores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares.

Os editais foram lançados pelo Executivo em novembro do ano passado , mas as inscrições tiveram início em 14 de março. Os interessados podem se inscrever pela internet no site consulplan.net