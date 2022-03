Feira sobre carreiras e profissões será realizada nesta quinta em Betim

Senac organiza feira das profissões em Betim (foto: Divulgação/Senac) O Senac irá promover uma feira sobre carreiras e profissões na cidade de Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O "Senac Pró – Feira das Profissões" será nesta quinta-feira (24/3) das 8h30 às 21h30. O evento será presencial e gratuito. Ele acontecerá na sede do Senac no município (Avenida das Américas, 244, Centro).

A feira terá aproximadamente 300 vagas disponibilizadas para oficinas e palestras, sobre diversos temas, voltadas para o mercado de trabalho. “Queremos que cada pessoa vivencie a profissão de seu interesse, para contribuir na escolha assertiva sobre o curso e que carreira seguir”, explica o diretor da unidade, Alisson de Souza Batista.

Todos que estiverem presentes no evento poderão tirar diversas dúvidas, como em relação à forma de ingresso, grade curricular, e prática do dia a dia. “Abrimos um leque de possibilidades para o público conhecer as profissões. O evento é voltado para quem quer mudar de ramo de atividade e para as pessoas indecisas. Por isso, fazemos uma ponte com as escolas para chamar os jovens do ensino médio que ainda não sabem qual trajetória profissional vão seguir”, diz o diretor.

Para quem se interessou e quer participar do evento, basta acessar a página da feira no Sympla e garantir seu ingresso gratuitamente. Os participantes devem ficar atentos aos horários e às medidas de prevenção contra a COVID-19.

Programação:

08h30 às 09h30 / 15h30 às 16h30 – Oficina de Marketing Pessoal;

09h30 às 11h30 / 14h30 às 17h – Oficina de Empregabilidade;

13h30 às 15h30 / 19h às 21h – Simulações de atendimentos de primeiros socorros humanizado;

09h às 11hs / 14h às 16h – Oficina de reposição de mercadorias voltado para a racionalidade e montagem de ilhas;

14h às 15h / 20h30 às 21h30 – Quick massagem;

14h às 16h / 19h às 21h30 – Oficina prática de como montar um computador gamer;

19h30 às 21h30 – Consultoria IR/ MEI;

19h30 às 21h30 – Mostra do empreendedor/ estratégias de marketing;

19h30 às 21h30 – Oficina de auto maquiagem;

Livre – Central de Atendimento e Rede de Carreiras;

Livre – Exposição de livros na Biblioteca física e digital;

Quando: Quinta-feira, 24/03/2022

Local: Av. das Américas, 244 – Centro, Betim.