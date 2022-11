Concurso SEDF: Resultado preliminar da prova é divulgado, confira!

(foto: Unsplash/Reprodução)



Foi divulgado o resultado preliminar do concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal para os cargos de professor de educação básica e pedagogo. Os documentos estão disponíveis no site do Instituto Quadrix.

A banca organizadora também publicou o gabarito definitivo e os critérios de pontuação do certame. Os participantes poderão interpor recurso contra o resultado a partir das 10 horas desta quarta-feira (16) às 18 horas do dia 22 de novembro.





O concurso da Secretaria de Educação do DF ofertou 4.254 vagas para diversos cargos de nível superior. Desse quantitativo, 776 vagas foram de preenchimento imediato, e 3.104 foram para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor de educação básica; 20 vagas imediatas e 80 de cadastro reserva para pedagogo; e 16 vagas imediatas e 258 de cadastro reserva para gestor em políticas públicas.









Na quinta-feira (10/11), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) determinou, por meio de liminar, a suspensão do certame , até que sejam reaplicadas as provas para os candidatos surdos na Língua Brasileira de Sinais (Libras).