(foto: EUDOXIO/Commons Wikimedia)



O mercado de trabalho está agitado com a liberação de mais um edital de concurso público. Já publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Norte o certame da Polícia Civil, que está sendo organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com uma oferta total de 301 vagas.



As vagas serão distribuídas para as áreas de agente, escrivão e delegado.



As remunerações variam entre R$ 4.731,91 a R$ 16.670,59.



Os candidatos terão até o dia 22 de dezembro de 2020 para o pagamento da taxa, sob pena de cancelamento da inscrições.





Já o período de pedido de isenção da taxa de inscrição será entre os dias 27 de novembro até o dia 1º de dezembro. São requisitos para solicitar a isenção: os candidatos inscritos no CadÚnico do governo federal, eleitores convocados e nomeados pela justiça eleitoral do Rio Grande do Norte e doadores de sangue à rede hospitalar estadual.





O Edital PC RN já trouxe os valores atualizados da lei que aumento os subsídios dos policiais. Aprovada no início do ano, ela começa a valer em novembro deste ano e já impactará os novos servidores.





Além desses valores, serão oferecidas ao servidor gratificações para chefia de investigação e chefia de cartório e adicionais por tempo de serviço.



A carga horária para os policiais é de 40 horas, podendo ser adequada a escalas de plantões de acordo com a administração.